В Италии пожаловались на двух чернокожих мигрантов, а это оказались актер Сэмюэл Л. Джексон и баскетболист Мэджик Джонсон

Модель Нина Морич выложила фото артиста с баскетболистом Мэджиком Джонсоном на курорте, отметив, как хорошо приезжие живут за счет итальянцев

Актера Сэмюэла Л. Джексона и баскетболиста Мэджика Джонсона, отдыхающих в Италии, перепутали с мигрантами. Хорватская модель Нина Морич выложила фото знаменитостей в Facebook, что вызвало дискуссию о жизни приезжих среди интернет-пользователей.





На снимке голливудская звезда и спортсмен отдыхают, сидя на лавочке, на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Рядом с ними лежат пакеты из брендовых бутиков. Морич подписала фото так: «Посмотрите, как на туристических курортах типа Форте-дей-Марми и Милано Мариттима мигранты рассиживаются на лавках за наши €35 — это реально уже слишком!». Упоминаемая моделью сумма 35 евро — это размер суточной материальной помощи мигрантам со стороны итальянских властей.

Увидев фото, пользователи соцсети написали несколько тысяч комментариев. Одни осудили Морич за невежество, так как она не узнала знаменитостей. Другие согласились с подписью под снимком.

В результате модель написала еще один пост, в котором заявила, что знала, чью фотографию она опубликовала.