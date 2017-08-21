Чемпиона Мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева убили в Хабаровске (видеофакт)
21 августа 2017, 10:30
2586
0
В Хабаровске трагически оборвалась жизнь чемпиона Мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 кг Андрея Драчева.
По информации друзей спортсмена, его убила группа молодых людей, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Как сообщают знакомые Андрея, в воскресенье утром в кафе «Галерея»,
один из отдыхающих там молодых людей начал провоцировать его на драку.
На что спортсмен предложил ему успокоиться и выяснять отношения на
«трезвую» голову в перчатках на ринге. Но нетрезвого нападающего это не
устроило, и он начал драку.
— На подмогу он вызвал своих друзей, и они просто запинали Андрюху, — сообщают знакомые Андрея Драчева.
По информации, полученной корр. ИА AmurMedia, Андрея Драчева с места
происшествия увезли на машине скорой помощи в краевую клиническую
больницу № 2, где он скончался в реанимационном отделении, несмотря на
старания медиков.
— Сегодня утром убили известного в России и за рубежом хабаровского
спортсмена— Андрея Драчева. Забили толпой нелюди... Добреший был
человек, — написал в Facebook Артем Баснин.
Напомним, Андрей Драчев, родился 18 января 1985 года в Хабаровске,
чемпион Мира и Европы по пауэрлифтингу. Известный в России и в мире
спортсмен. В ноябре 2011 года в городе Пльзень Чешской республики прошел
Чемпионат мира по пауэрлифтингу, в котором приняли участие
представители 48 стран. Андрей Драчёв, тогда еще студент
Социально-гуманитарного института, выступал в весовой категории до 120
кг, стал серебряным призером. Андрей так же установил мировой рекорд в
сумме троеборья с результатом 1т. 75 кг. 500 гр. Руководство ДВГУПС за
высокие достижения в спорте и большой вклад в повышение спортивного
имиджа университета наградило именной грамотой Андрея Драчева.
В апреле этого года он впервые принял участие в открытом чемпионате
Приморского края по бодибилдингу и в категории «Экстремальный
бодибилдинг» занял первое место. Несколько лет назад спортсмен закончил с
пауэрлифтингом, так как понял, что свои результаты повторить
невозможно. Решил попробовать в бодибилдинге, ради этого Андрей сбросил
30 килограммов. В 2015 году стал лучшим на Дальнем Востоке в абсолютной
категории. Некоторое время Андрей Драчев проживал во Владивостоке.
В правоохранительных органах пока никак не комментируют происшествие.
Самое обсуждаемое
Немец устроил в Гомельской ГАИ дебош. Мужчине грозит 6 лет лишения свободы
«На прилавках одни цены, а на кассе — другие». Гомельчане недовольны торговой сетью «Алеся» (фото)
Благополучный колхоз в Светлогорском районе передадут МВД — в нем будут работать бывшие заключенные
Гомельчанка один раз обратилась в психбольницу после депрессии и была поставлена на учет на 25 лет
«Ленина в городах больше нет»: Украина демонтировала 2389 советских памятников
В спорах вокруг ЖК «Парус» на Сожской поставлена точка
Будет ли в Беларуси назначен конституционный референдум?