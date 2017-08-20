Кровавая неделя наездов: водитель врезался в людей в Санкт-Петербург

Водитель Volkswagen Polo врезался в толпу людей на Промышленной улице Петербурга. В результате наезда погибла женщина, еще трое граждан госпитализированы в тяжелом состоянии.

Водитель задержан, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Правоохранительные органы выясняют, по какой причине он не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов.

По трагическому стечению обстоятельств, в течение этой недели под колесами фургонов погибали пешеходы и в Испании. Преступники избрали именно этот способ совершения двойного теракта в минувший четверг.

На главной туристической улице Барселоны — Рамбла — водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, погибли 13 человек и 130 получили травмы. Позднее в приморском городе Камбрильс аналогичный теракт пытались совершить пятеро террористов: пострадали семь человек, один из которых скончался.