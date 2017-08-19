Все разыскиваемые по делу о терактах в Испании убиты

Все четыре человека, которых разыскивала полиция по подозрению в причастности к терактам в Испании, мертвы, сообщает газета El País со ссылкой на источники в спецслужбах.
Ранее сообщалось о ликвидации трех подозреваемых: Муссы Укабира (Moussa Oukabir) — предполагаемого водителя фургона, сбившего людей в Барселоне, — а также Юнеса Абуйаакуба (Younes Abouyaaqoub), Саида Алаа (Said Aallaa) и Мохаммеда Хичами (Mohamed Hychami). Они, по информации El Mundo, были убиты после теракта в Камбрильсе, передает РИА Новости.
Источники El País подтвердили, что и четвертый человек, которого разыскивали в связи с терактами, также погиб. Речь идет о Юнесе Абу Якубе (Younes Abouyaaqoub).
Пятый подозреваемый, Омар Хичами, который является братом Мохаммеда Хичами, был ликвидирован полицией в ходе антитеррористической операции.
По подозрению в причастности к терактам задержаны четыре человека. По данным СМИ, трое из них — марокканцы, а четвертый — выходец из Мелильи, испанского анклава на границе с Марокко.
В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.
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