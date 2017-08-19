Во Флориде пьяная девушка клюнула на удочку рыболова, который стоял на берегу. Она нецензурно ругалась, схватила леску зубами, забрала удочку с собой и поплыла в море.

Как информирует УНИАН, это произошло в американском городе Сент-Огастин. Рыбак пожаловался полиции. Выяснилось, что злоумышленницей была 22-летняя Александрия Тернер. Однако подчиниться полицейским она отказалась, стала себя вести агрессивно. Ее все же задержали, подозревают в нарушении общественного порядка в состоянии опьянения и сопротивлении аресту.