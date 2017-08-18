Исполнитель песни «Плачет девушка в автомате» пропал без вести
- 18 августа 2017, 15:37
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Люди в материале: Евгений Осин (1)
Места: Москва (694)
Метки: Происшествия (10692)
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