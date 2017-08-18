Исполнитель песни «Плачет девушка в автомате» пропал без вести

Московская полиция ищет пропавшего певца Евгения Осина. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МВД по Москве.

Как заявили российские правоохранительные органы, «жительница Москвы обратилась в полицию с сообщением о пропаже брата в районе Хорошево-Мневники». По ее словам, Осин ушел из своей квартиры 15 августа и с тех пор его никто не видел.

Евгений Осин родился в 1964 году в Москве. В конце 1980-х он пел в группе «Дед Мороз», затем был фронтменом «Браво» после ухода из этой группы Жанны Агузаровой. В 1990-х начал сольную карьеру.

Осин был известен как исполнитель таких песен, как «Плачет девушка в автомате», «Не верю», «Таня плюс Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо» и другие.

В последние годы Осин испытывал проблемы со здоровьем, а также боролся с алкогольной зависимостью.