«Ленина в городах больше нет»: Украина демонтировала 2389 советских памятников

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в большом интервью Liga.net заявил, что в украинских городах больше нет памятников Ленину.

По данным Вятрович, в Украине в рамках декоммунизации демонтировали 1320 памятников Ленину и еще 1069 других советских памятников (такие же цифры назывались по итогам 2016 года).

Но «ленинопад» не завершился. Памятники Ленину остаются на украинских территориях, которые Украина не контролирует (так называемые «ДНР» и «ЦНР», оккупированный Россией Крым). Также памятники могли остаться в сельской местности и на территории предприятий. Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения, говорит Вятрович.

Большая часть памятников, по его словам, была гипсовыми фигурами, которые не представляли ни материальной, ни исторической ценности — такие просто уничтожались. Но те, которые имели материальную ценность, переделывались (например бронзовые, что пераплавлялись). Некоторые советские памятники сохранены для музея монументальной пропаганды СССР, который планируется открыться осенью на территории Экспоцентра Украины (бывшая ВДНХ).

Осталась проблема «пеньки»

Вятрович говорит, что остается проблема «пеньки» — так Вятрович называет пустые постаменты, оставшиеся после сноса советских скульптур. На них предполагается поставить новые памятники или, как в Киеве, просто убрать большую часть.

Также в рамках декоммунизации в Украине переименовано 987 населенных пунктов, из них 32 города и 52 тысячи улиц. Не переименоваными остаются Днепропетровская и Кировоградская области, потому что так они прописаны в Конституции, и их переименование должно происходить через изменение Основного Закона или, как вариант, через изъятие перечня областей. Но центры этих областей уже переименованы: Днепропетровск в Днепр (укр. Днипро), Кировоград в Крапивницкий (укр. Кропивницький).

«Лично я против того, чтобы вместо памятника Ленину поставили новый памятник. Тень Ленина слишком густа, чтобы отмолить карму этого места. Надо просто демонтировать. Но в маленьких городах часто такие памятники стояли в самом центре — и, возможно, там есть смысл ставить новые. Это уже делается: появляются памятники Небесной сотне, героям войны с Россией. Но тут, опять же, надо, чтобы люди брали ответственность на себя.

А украинцы уже вошли во вкус и переименовывают даже те топонимы, которые не подпадают под декоммунизацию. Ватутин не подпадал под декоммунизацию, улицы Кутузова, Суворова — тоже. Тем не менее, местная громада имеет право на такую инициативу. И такие случаи стали массовыми».