В Дубае мужчина умер после передозировки «Виагрой» и 12-часового секс-марафона

52-летний камерунец умер в одном из отелей Дубая после передозировки препаратом «Виагра» и 12-часового секс-марафона. Эту информацию подтвердила местная прокуратура.

Как отмечается, расследование показало, что мужчина «встречался» с 23-летней девушкой, своей соотечественницей. Она подтвердила факт «марафона» и сообщила, что мужчина пользовался некими медикаментами из своей сумки.

Когда девушка ушла в ванную, то услышала крик и, вернувшись, обнаружила возлюбленного мертвым.

При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было, пишет uaeinside.com.