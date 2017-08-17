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Теракт в Барселоне: более 10 погибших, 90 пострадавших, ИГ взяло на себя ответственность

  • 17 августа 2017, 23:23
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Террористическая организация «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне 17 августа. Об этом, как сообщает SITE Intelligence Group, объявило агентство Amaq, подконтрольное террористам.

17 августа фургон сбил несколько десятков пешеходов на улице Рамбле в центре Барселоны. Погибли 12 или 13 человек, 90 пострадали. Водитель покинул машину и скрылся. Преступление признали терактом.

Местные власти объявили о поимке двоих подозреваемых в городе Манльеу в 80 километрах от Барселоны. Одного из них зовут Дрисс Укабир. Еще один человек, предположительно причастный к теракту (он прорвал полицейский кордон в окрестностях Рамбле), был убит полицейскими в пригороде Барселоны.


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