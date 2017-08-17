Теракт в Барселоне: более 10 погибших, 90 пострадавших, ИГ взяло на себя ответственность
- 17 августа 2017, 23:23
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Люди в материале: Дрисс Укабир (1)
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