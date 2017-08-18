Стройка 18.08 - 18.08:

В Испании произошел второй за сутки теракт

  • 18 августа 2017, 09:56
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В испанском Камбрильсе произошел теракт. Это второй в Испании теракт за сутки, сообщают информагентства.

По сообщению полиции, в ночь на 18 августа в испанском городе Камбрильс при втором теракте ликвидированы четыре причастных к совершению теракта в Барселоне. Позже в больнице скончался еще один нападавший. 

Как сообщалось, вечером 17 августа в Барселоне произошел теракт, водитель фургона въехал в толпу прохожих. Погибли 13 человек, более 100 пострадали. В числе раненых числятся граждане 18 стран. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». 

Позже террористы попытались повторить аналогичный теракт в Камбрильсе, где въехали на автомобиле в толпу. Пострадали семеро человек, в том числе полицейский. Двое из них в тяжелом состоянии.


БелТА
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Места: Испания (13), Камбрильс (1)

Метки: Политика (12976)

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