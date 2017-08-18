В Испании произошел второй за сутки теракт

В испанском Камбрильсе произошел теракт. Это второй в Испании теракт за сутки, сообщают информагентства.

По сообщению полиции, в ночь на 18 августа в испанском городе Камбрильс при втором теракте ликвидированы четыре причастных к совершению теракта в Барселоне. Позже в больнице скончался еще один нападавший.

Как сообщалось, вечером 17 августа в Барселоне произошел теракт, водитель фургона въехал в толпу прохожих. Погибли 13 человек, более 100 пострадали. В числе раненых числятся граждане 18 стран. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».

Позже террористы попытались повторить аналогичный теракт в Камбрильсе, где въехали на автомобиле в толпу. Пострадали семеро человек, в том числе полицейский. Двое из них в тяжелом состоянии.