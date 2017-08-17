В Германии из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали город

Из-за возможной опасности 10 тысяч человек временно покинули город.

Снаряд времен Второй мировой войны обнаружили в немецком Хильдесхайме во время строительных работ. На место немедленно прибыла бригада экспертов. Чтобы избежать худшего сценария, власти города эвакуировали горожан. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Рядом с этой стройкой находятся объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО: кафедральный собор Хильдесхайма и церковь Святого Михаила.