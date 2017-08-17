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В Германии из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали город

  • 17 августа 2017, 14:08
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Из-за возможной опасности 10 тысяч человек временно покинули город.

Снаряд времен Второй мировой войны обнаружили в немецком Хильдесхайме во время строительных работ. На место немедленно прибыла бригада экспертов. Чтобы избежать худшего сценария, власти города эвакуировали горожан. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Рядом с этой стройкой находятся объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО: кафедральный собор Хильдесхайма и церковь Святого Михаила.


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Метки: Происшествия (10685)

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