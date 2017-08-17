В Японии сбежала гигантская черепаха. Ее нашли через две недели в 140 метрах от ограды зоопарка

Из парка Сибукава в префектуре Окаяма 3 августа сбежала 35-летняя гигантская черепаха по кличке Абу.

По словам сотрудников, 55-килограммовая черепаха свободно гуляла по территории парка, и только в ночное время находилась в вольере. Как показали записи с камер наблюдения, Абу просто вышла через главный вход парка. Через несколько дней после исчезновения парк объявил вознаграждение размером в 500 тысяч йен (около 4,5 тысячи долларов) за любую информацию об Абу.

Черепаху нашли 16 августа. Она сидела в кустах в 140 метрах от ограды парка. В зоопарке уточнили, что это второй побег Абу за последний месяц.



