В Японии сбежала гигантская черепаха. Ее нашли через две недели в 140 метрах от ограды зоопарка
- 17 августа 2017, 11:03
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