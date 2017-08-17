Сайт американских неонацистов, который блокировали Google и GoDaddy, благополучно переехал в зону .ru

Американский неонацистский сайт The Daily Stormer перебрался в доменную зону .ru. Новый адрес зарегистрировали у российской компании RU-CENTER. Регистрация была оплачена 15 августа сроком на один год. Владелец сайта в регистрационных данных не указан.

15 августа пользователь Билл Сэйдер, называющий себя исследователем информационной безопасности, по косвенным признакам пришел к выводу, что серверы The Daily Stormer расположены в России. Владельцы сайта скрывают исходный IP-адрес сервера с помощью сервиса CloudFlare.

По состоянию на 22:30 по Москве сайт The Daily Stormer не открывается. По неподтвержденным данным, сервис CloudFlare разорвал договор с The Daily Stormer и больше не обслуживает сайт.

The Daily Stormer до недавнего времени пользовался услугами хостингового сервиса GoDaddy. После марша ультраправых в Шарлотсвилле GoDaddy предложил администрации сайта в течение суток перенести домен.

Поводом для решения GoDaddy стала статья основателя The Daily Stormer Эндрю Англина, в которой он назвал «жирной бездетной шлюхой» и «обузой для общества» погибшую в Шарлотсвилле женщину по имени Хизер Хейер. Она участвовала в акции против марша ультраправых.

Хейер погибла, когда в толпу демонстрантов врезался автомобиль.

Администраторы The Daily Stormer пытались перенести домен на хостинг Google, но там его тоже заблокировали.