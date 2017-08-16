Скончалась актриса Вера Глаголева

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни, сообщила РИА Новости подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.

«Да, она умерла», — сказала Гузеева.





Глаголева родилась в 1956 году в Москве, а первый раз в кино снялась после окончания школы в картине режиссера Родиона Нахапетова «На край света». Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне. Вскоре Вера Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась еще в нескольких картинах своего мужа: «Враги», «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе», «Идущий следом», «Зонтик для новобрачных».

Также актриса снималась и у других режиссеров. За главную роль в фильме «Выйти замуж за капитана» (1985) Виталия Мельникова Глаголева получила звание «Лучшей актрисы 1986 года» по результатам опроса журнала «Советский экран».

В 1990 году Вера Глаголева дебютировала как режиссер фильмом «Сломанный свет», где сыграла главную роль. Затем она сняла картины «Заказ» (2005), «Чертово колесо» (2006). Четвертая режиссерская работа Веры Глаголевой — драма «Одна война» (2009) еще до выхода в прокат завоевала более десятка кинопремий.