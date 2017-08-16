Твит Барака Обамы против расизма стал самым популярным в истории Twitter

Твит Барака Обамы стал самым популярным в истории Twitter.

Экс-президент США отреагировал на события в Шарлотсвилле и процитировал южноафриканского государственного деятеля Нельсона Манделу: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди должны учиться ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, потому что любовь более естественна человеческому сердцу, чем её противоположность».

Для того, чтобы опубликовать этот текст, Обаме потребовалось три твита. К ним он добавил фото шестилетней давности, на котором он стоит у окна детского сада, из которого на него смотрят дети разных рас.

Первый твит Экс-президенту набрал почти 3 миллиона лайков, последующие ― 1,2 млн и 1,1 млн. До сих пор самым популярным твитом в истории была запись певицы Арианы Гранде после теракта в Манчестере в мае, он набрал 2,72 млн лайков.



