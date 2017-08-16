«Евреи должны принимать душ перед тем, как зайти в бассейн»: Израиль требует извинений у швейцарского отеля

«Две таблички явно антисемитского содержания появились в отеле Paradies в швейцарской Арозе, спровоцировав международную полемику, хотя владелец гостиницы опроверг наличие расистских намерений и заявил лишь о «наивности», — сообщается на сайте итальянской газеты La Repubblica.

«Напоминаем нашим еврейским клиентам: принимать душ перед тем, как зайти в бассейн», — гласит первая надпись, появившаяся в зоне для отдыха. И еще одна, на кухне: «Для наших еврейских клиентов: получить доступ к морозильнику можно только в эти часы: 10:00-11:00 и 16:30-17:30. Надеюсь, вы понимаете, что нашей команде не нравится, когда ее постоянно беспокоят». В этом случае, поясняет газета, имеется в виду использование кошерных продуктов, которые необходимо хранить отдельно.





«Некоторые еврейские клиенты сфотографировали две таблички и опубликовали их в соцсетях, вызвав реакцию израильского правительства», — говорится в статье. Замглавы израильского МИДа Ципи Хотовели потребовала официальных извинений за этот «антисемитский акт худшего образца».

Со ссылкой на швейцарские СМИ газета сообщает, что в гостиницу часто приезжают отдыхать евреи, особенно много ультраортодоксальных иудеев из США, Британии и Израиля. Решение директора отеля вывесить объявления предположительно вызвали протесты других клиентов после того, как некоторые еврейские гости вошли в воду в майке и не приняв душ, сообщает издание. Директор сказал, что это было не в первый раз и поэтому «я наивно сделал эту табличку». Владелец гостиницы признал: «Мне следовало бы написать объявление, адресованное всем гостям».