В Германии планируют беженцев и бедняков селить в микродомах на колесах
15 августа 2017, 18:16
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Архитектор Ван Бо Ле-Менцель создал модель мини-дома, который мог бы приютить беженцев. Проект домика, строящегося «с помощью трех гвоздей и двух досок», получил название Tiny House University и объединил архитекторов, дизайнеров и самих мигрантов. По мнению участников проекта, помимо беженцев, в таких домах могли бы размещаться бедняки, пишет euromag.
Сейчас команда проекта сотрудничает с дизайнерами с целью создать первые 20 мини-домов площадью в 10 квадратных метров каждый.
Первая версия мини-дома от берлинского архитектора получила название Tiny100. По его мнению, она станет первым шагом на пути решения жилищного кризиса. Созданный частично из вторичных материалов дом будет сдаваться за 100 евро в месяц.
В домике есть микрокухня, биотуалет, душ. Если начнется массовое производство, наверняка под городки на колесах будет создаваться и инфраструктура. Дома рассчитаны на одного-двух человек: чисто физически семья там не поместится.
Планы по строительству домиков могут увенчатся успехом. Бизнес на строительстве жилья для беженцев в Германии вполне успешен.
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