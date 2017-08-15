Cын российского депутата открыто мастурбировал на работе в доме культуры

В Ирбите Свердловской области полиция проводит повторную проверку в связи с появлением информации о неадекватном поведении отпрыска женщины-политика. По предварительным данным, сын уральского депутата пришел на работу в ДК в состоянии наркотического опьянения и публично занялся рукоблудием, пишет Ura.ru.

В центре скандала оказалась депутат местной городской думы Ольга Гладкова и ее 29-летний сын Алексей. Утром молодой человек пришел в неадекватном состоянии в центр детского творчества — ДК «Кристалл», где последний год он трудится техником-программистом. На рабочем месте мужчина стал смотреть на компьютере порнофильм, занявшись одновременно онанизмом.

Шокированные коллеги вызвали в ДК полицию и скорую помощь. К приезду работников экстренных служб молодой человек уже спал.

Депутат Ольга Гладкова работает в системе образования. На заседаниях законодательного собрания она неоднократно поднимала вопрос о борьбе с наркотиками. Сейчас женщина-политик выдвинулась на выборах на новый срок.