Как Путин: Павел Дуров запустил фото-флешмоб в Instagram

Павел Дуров выложил в Instagram фото, под которым призывает участвовать в новом флешмобе.

Основатель социальной сети ВКонтакте и владелец мессенджера Telegram призвал всех у себя в Instagram принять участие во флешмобе. Суть его — в выкладывании фотографий с обнаженным торсом.

Павел сказал, что последовал примеру Владимира Путина, который часто появляется с подобными фотографиями в прессе.

Но прочитывается и подтекст: многие выглядят круче Путина, и только преклонение перед властью заставляет людей видеть в состарившемся Путине секс-символ.

Если вы решите принять участие, фотографии следует публиковать с хэштегом #PutinShirtlessChallenge.