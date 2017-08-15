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Как Путин: Павел Дуров запустил фото-флешмоб в Instagram

  • 15 августа 2017, 13:44
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Павел Дуров выложил в Instagram фото, под которым призывает участвовать в новом флешмобе.

Основатель социальной сети ВКонтакте и владелец мессенджера Telegram призвал всех у себя в Instagram принять участие во флешмобе. Суть его — в выкладывании фотографий с обнаженным торсом.

Павел сказал, что последовал примеру Владимира Путина, который часто появляется с подобными фотографиями в прессе.

Но прочитывается и подтекст: многие выглядят круче Путина, и только преклонение перед властью заставляет людей видеть в состарившемся Путине секс-символ.

Если вы решите принять участие, фотографии следует публиковать с хэштегом #PutinShirtlessChallenge.


Наша Нива
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