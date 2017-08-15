Билл Гейтс пожертвовал на благотворительность 38% акций Microsoft, себе оставил лишь 1,3%

Основатель Microsoft Билл Гейтс сделал самое крупное за 17 лет пожертвование на благотворительность. Гейтс, как стало известно Bloomberg, отдал принадлежащие ему 65 миллионов акций Microsoft, стоимость которых составляет 4,6 миллиарда долларов.

Передача акций была оформлена 6 июня, следует из документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США, обнародованным в понедельник, 14 августа.

Информация о том, кому были переданы акции, не раскрывается. Ранее основные пожертвования Гейтс делал в фонд, основанный им и его супругой Мелиндой.

После передачи 65 миллионов акций на благотворительные цели доля Гейтса в Microsoft, по подсчетам Bloomberg, сократилась до 1,3 процента.

Всего, по подсчетам Bloomberg, Билл Гейтс отдал на благотворительные цели около 50 миллиардов долларов. В частности, в 1999 году он пожертвовал акции Microsoft, стоившие на тот момент 16 миллиардов долларов, а в 2000 году передал на благотворительные цели ценные бумаги еще на 5,1 миллиарда.

Несмотря на пожертвование 38 процентов акций Microsoft, Гейтс, по оценке Bloomberg, остается самым богатым бизнесменом в мире. Его состояние агентство оценивает в 86,1 миллиарда долларов.

Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет в 2010 году объявили об инициативе Giving Pledge, в рамках которой обязались передать на благотворительные цели не менее 50 процентов своего состояния. Пожертвования могут быть сделаны как при жизни, так и стать частью завещания. К Giving Pledge присоединились и другие богатейшие бизнесмены мира, включая Майкла Блумберга, Марка Цукерберга и Владимира Потанина.