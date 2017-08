СМИ сообщили о поставках ракетных двигателей в КНДР из Украины. Киев обвинил Россию в провокации

Газета The New York Times опубликовала 14 августа материал о поставках ракетных двигателей в КНДР из Украины. В материале, который основан на отчете эксперта Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, говорится, что последние успехи Северной Кореи в запусках баллистических ракет связаны с появлением у Пхеньяна новых двигателей, схожих с советскими РД-250.

Эллеман считает, что КНДР после серии неудачных запусков сумела создать ракетные двигатели, которые значительно мощнее и более сложно устроены, чем предыдущие разработки Пхеньяна. Он связывает такие успехи с тем, что КНДР сумела в обход международных санкций купить технологии создания РД-250 с украинского «Южного машиностроительного завода», которые он производил. The New York Times отмечает, что завод после ухода Виктора Януковича с поста президента Украины потерял российские контракты и испытывает финансовые трудности.

В отчете Эллемана говорится, что несколько лет назад северокорейские спецслужбы пытались похитить в Украине документы, в которых упоминаются технологии производства ракетных двигателей.

На самом заводе факт продажи технологий или двигателей иностранным державам отрицают.

После того как материал был опубликован в The New York Times, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Киев никогда не поставлял ракетные технологии в Северную Корею. Как передает Интерфакс, Турчинов заявил, что «антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах». Каким образом Россия могла стать заказчиком отчета в британской исследовательской организации и последующей публикации статьи о нем в The New York Times, Турчинов не сообщил.





КНДР в последние месяцы провела серию успешных запусков баллистических ракет и, как считают в Вашингтоне, способна запускать ракеты с дальностью действия до 6700 километров. В КНДР утверждают, что способны создавать ядерные боеголовки, достаточно компактные для размещения на баллистических ракетах.

Президент США Дональд Трамп в начале августа заявил, что КНДР должна быть готова столкнуться с «огнем и яростью» в случае, если не откажется от агрессивных действий. В ответ Пхеньян объявил о планах нанести 21 августа ракетный удар по территории рядом с американским Гуамом в Тихом океане.