СМИ узнали, что Елизавета II намерена отречься от престола

По информации британских СМИ , королева Великобритании Елизавета II собирается отречься от престола. Если это произойдет, то следующим монархом Соединного королевства станет принц Чарльз — сын Елизаветы II.

По данным источника The Mirror, королева отречется через четыре года, когда ей исполнится 95 лет.

Издание сообщает, что необходимая процедура по подготовке документов уже запущена, королева хочет убедиться, что, когда настанет время, передача короны пройдет без инцидентов.

В 2014 году ранее принимавшая ставки на отречение королевы от трона букмекерская контора Coral остановила прием.

В конторе сообщили, что это было связано со странной ставкой, которую сделал клиент из Виндзора — на скорый отказ Елизаветы II от власти он поставил крупную сумму, хотя ранее на это событие делались только мелкие ставки, что и смутило букмекеров.