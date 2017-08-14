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Фотофакт. «Гамак для груди»: тренд или треш?

  • 14 августа 2017, 09:51
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Американка Эрин Робертсон изобрела Ta-Ta-Towel, или гамак для груди. Изобретение сшито, как хомут, перекидывающийся через шею и заканчивающийся двумя чашечками.

По словам изобретательницы, идея пришла в начале жаркого лета.

Оно позволяет обладательницам пышных форм не потеть. Создательница отмечает, что изделие можно носить не только под одеждой, но и как домашний топ.



Naviny.by
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