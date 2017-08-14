Фотофакт. «Гамак для груди»: тренд или треш?
- 14 августа 2017, 09:51
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Люди в материале: Эрин Робертсон (1)
Метки: Общество (27129)
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Первый ректор Гомельского мединститута Юрий Бандажевский: «Чернобыль никуда не ушёл»
Выполнили поручение Лукашенко о комбайнах — колхозники в шоке
«Стоит 200 долларов». На гомельском «Коминтерне» рассказали про костюм, который Лукашенко принял за Brioni
Житель Франции: «Вернулся из Беларуси. А шок так и не проходит»