Фотофакт. «Гамак для груди»: тренд или треш?

Американка Эрин Робертсон изобрела Ta-Ta-Towel, или гамак для груди. Изобретение сшито, как хомут, перекидывающийся через шею и заканчивающийся двумя чашечками.

По словам изобретательницы, идея пришла в начале жаркого лета.

Оно позволяет обладательницам пышных форм не потеть. Создательница отмечает, что изделие можно носить не только под одеждой, но и как домашний топ.



