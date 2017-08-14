Коты, которым лень драться, стали хитом Сети — видео

Самой ленивой потасовкой назвали происходящее на видеозаписи пользователи. Запись ссоры была сделана в Японии и она отличается от аналогичных роликов чрезвычайным миролюбием.

Кто стал инициатором «разборок» неизвестно, однако один из котов явно недоволен присутствием вислоухого визави и пытается лапой спровоцировать конфликт. Тот вначале не реагирует, как и любой представитель разумной части животного мира, но впоследствии начинает наносить зачинщику такие же мягкие «удары».

В итоге серьезной драки с царапанием и укусами удалось избежать. Возможно, коты на самом деле не хотели открыто конфликтовать и претендовать на главенство, а может причиной их лени стала жара. Ясно одно — в животном мире тоже не любят пускать в ход кулаки по поводу и без.