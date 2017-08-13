Окнаград 07,08 - 13,08:
Мир техники 01.08 - 14.08:

Курс Bitcoin впервые превысил 4 тысячи долларов

  • 13 августа 2017, 11:53
  • 733
  • 0



За последние сутки цена криптовалюты Bitcoin в воскресенье, 13 августа, увеличилась до $4020,22 за единицу, обновив очередной рекорд.

Согласно данным Coinmarketcap, Bitcoin (BTC) подорожал на 10,52% — до $4020,22 тысячи, Bitcoin Cash (BCH) подешевел на 4,34%, а стоимость криптовалюты составила $299,36 доллара.

Напомним, ранее, 11 августа, цена Bitcoin уже обновляла исторический максимум, превысив на целом ряде бирж отметку в $3,5 тысячи.

По данным ресурса Coinmarketcap, за последние семь дней виртуальная валюта выросла на 22,61%.


Александра Вишнякова, life.ru
Керамин 9-08 - 31-08:

Метки: Экономика (12614)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 11.08 - 13.08:

Самое читаемое