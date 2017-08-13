Курс Bitcoin впервые превысил 4 тысячи долларов

За последние сутки цена криптовалюты Bitcoin в воскресенье, 13 августа, увеличилась до $4020,22 за единицу, обновив очередной рекорд.

Согласно данным Coinmarketcap, Bitcoin (BTC) подорожал на 10,52% — до $4020,22 тысячи, Bitcoin Cash (BCH) подешевел на 4,34%, а стоимость криптовалюты составила $299,36 доллара.

Напомним, ранее, 11 августа, цена Bitcoin уже обновляла исторический максимум, превысив на целом ряде бирж отметку в $3,5 тысячи.

По данным ресурса Coinmarketcap, за последние семь дней виртуальная валюта выросла на 22,61%.