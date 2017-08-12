В Петербурге скончался актёр сериалов «Ликвидация» и «Улицы разбитых фонарей»

Народный артист Виктор Смирнов ушёл из жизни на 73-м году жизни, говорится на официальном сайте Александринского театра.

В последние годы Виктор Фёдорович боролся с серьёзной болезнью, но его творческая жизнь «до последнего дня была полнокровна».

— Артист оставался верен служению Александринскому театру и был незаменим во многих ведущих спектаклях, его новые роли становились событиями театральной жизни всей российской сцены. Александринцы скорбят о кончине и приносят соболезнования родным и близким Виктора Фёдоровича Смирнова, — рассказали в театре.

Виктор Смирнов окончил в 1972 году Горьковское театральное училище. И сразу же был принят на работу в Пензенский областной театр драмы им. А.В. Луначарского. За десять лет работы на этой сцене им было сыграно более 40 ролей. В 1983 году его приняли в труппу Ленинградского академического театра драмы им. Пушкина (ныне — Александринского).

Также Виктор Фёдорович хорошо знаком телезрителям по своим ролям в сериалах «Мастер и Маргарита», «Улицы разбитых фонарей», «Ликвидация», «Бандитский Петербург».

В 2006 году артиста наградили орденом Дружбы, в прошлом году орденом Почета за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.