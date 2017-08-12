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49 человек погибли и больше сотни пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Египте

  • 12 августа 2017, 13:53
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В результате железнодорожной катастрофы, произошедшей в Египте, 49 человек погибли и больше сотни пострадали.

Как отмечается, пассажирский поезд, ехавший из Каира в Александрию, на большой скорости врезался в стоявший на путях состав — тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов.

Глава Александрии отметил, что причиной аварии могла стать ошибка машиниста одного из поездов, не заметившего запрещающий сигнал семафора.

Кроме этого рассматривается версия ошибки диспетчера.

По информации экстренных служб, все погибшие — граждане Египта.


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