49 человек погибли и больше сотни пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Египте

В результате железнодорожной катастрофы, произошедшей в Египте, 49 человек погибли и больше сотни пострадали.

Как отмечается, пассажирский поезд, ехавший из Каира в Александрию, на большой скорости врезался в стоявший на путях состав — тепловоз и пять вагонов сошли с рельсов.

Глава Александрии отметил, что причиной аварии могла стать ошибка машиниста одного из поездов, не заметившего запрещающий сигнал семафора.

Кроме этого рассматривается версия ошибки диспетчера.

По информации экстренных служб, все погибшие — граждане Египта.