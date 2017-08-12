49 человек погибли и больше сотни пострадали в результате железнодорожной катастрофы в Египте
- 12 августа 2017, 13:53
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Места: Египет (46)
Метки: Происшествие (132)
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