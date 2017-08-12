Самый пожилой мужчина на Земле умер в Израиле

В пятницу, 11 августа, в Израиле в возрасте 113 лет скончался Исраэль Криштал. Он считался самым пожилым мужчиной на земле и всего месяц не дожил до своего 114-летия.

Как сообщают новостные агентства, в 2016 году имя Исраэля Кришталя было официально внесено в Книгу рекордов Гиннеса. Мужчина родился 15 сентября 1903 года в деревне Жарнув (Польша). В 17 лет он переехал в Лодзь. Там Исраэль создал семью и открыл кондитерскую фабрику. В 1940-ом году Криштал с семьей оказались в концлагере Аушвиц. Его жена и двое детей погибли. Ближе к 1950-му году мужчина перебрался в израильскую Хайфу. С ним была его вторая жена. В Хайфе мужчина опять занялся изготовлением сладостей.