Видеофакт: так горит 500-тонный БелАЗ

Автомобиль БелАЗ работал в Казахстане на добыче железной руды. Загорелся он вечером 31 июля в Качарском карьере. Принадлежал грузовик Соколовско-Сарбайскому горно-обогатительному производственному объединению (ССГПО).

«При движении груженого автосамосвала БелАЗ-75131 на горизонте +172 м в Качарском карьере АО „ССГПО“ водитель услышал хлопок в районе заднего моста. Совершив аварийную остановку и произведя осмотр автомобиля, сотрудник обнаружил возгорание в трубе заднего моста, после чего приступил к ликвидации очага возгорания. Водитель проезжавшего рядом автосамосвала Hitachi также произвел остановку и сообщил о возгорании бригадиру основного производства по радиосвязи, после чего начал оказывать помощь в тушении пожара», — сообщили в компании казахскому изданию Tengrinews.kz.





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