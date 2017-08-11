Видеофакт: так горит 500-тонный БелАЗ
- 11 августа 2017, 15:10
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Места: Казахстан (32)
Метки: Происшествия (10666), Авто (4321)
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