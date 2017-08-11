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Видеофакт: в США женщина-водитель перепутала педали и упала с машиной с 7 этажа парковки

  • 11 августа 2017, 14:51
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Женщина парковала автомобиль, но перепутала педали и упала с легковушкой с 7-го этажа парковки.

Происшествие случилось в американском городе Остин в штате Техас, оно попало на видео. На нём видно, как сверху падает автомобиль, который чуть не задел другую машину. Женщина-водитель получила травмы и попала в больницу, пишет издание Daily Mail.


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Метки: Авто (4321), Происшествия (10666)

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