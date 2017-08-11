Побитый в День ВДВ журналист НТВ стал рекламой беляшей

В российском Омске бизнесмены выпустили рекламу сети беляшечных Hot, в которой использовали момент избиения журналиста НТВ в прямом эфире. Об этом сообщает Flash Siberia.

Рекламный баннер появился в социальных сетях. Его создатели пропустили через фильтры телевизионный кадр, на котором мужчина бьет журналиста НТВ (инцидент произошел в день ВДВ). Ударяющий подписан на рекламе как «Hot», а журналист как «голод».

«Спасем Омск от голода!» — гласил слоган в рекламе.

Пользователи соцсетей по-разному оценили рекламу предпринимателей Омска. Часть из них пишут, что вышло смешно, другие говорят, что нельзя наживаться на скандале.

Напомним, ранее в Москве суд арестовал мужчину, напавшего на журналиста НТВ.