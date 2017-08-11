В Великобритании выпустили инструкцию по выживанию в Третьей мировой

Таблоид The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировой войне. Это необходимо на фоне конфликта США и КНДР, уточняют журналисты.

Памятка в газете советует заранее подумать, где спрятаться во время ядерного взрыва. Для этого нужно узнать о ближайших бомбоубежищах. Если рядом их не оказалось, то лучшим укрытием станут кирпичные и бетонные здания.

Скорее всего, взрыв будет неожиданным. Поэтому, оказавшимся в этот момент на улице, нельзя глядеть на вспышку. Лучше лечь на землю и чем-нибудь укрыться. После советуется избавиться от одежды и принять душ. Как можно скорее.

Также авторы публикации отметили, что независимо от того, насколько далеко место взрыва, находиться от него по направлению ветра крайне опасно. И если Армагеддон все-таки настанет, то «ядерная зима» продлится не меньше месяца.