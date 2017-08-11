Обанкротившийся Vertu продает свои эксклюзивные телефоны по бросовым ценам

Объявившая в июле о банкротстве компания Vertu в ускоренном режиме распродает складские запасы. СМИ сообщают, что основной завод в Великобритании уже закрыт, а остатки вывезены и выставлены на аукцион. При этом стартовая цена предметов и аксессуаров значительно ниже рыночной.

Если обычно цены на устройства производителя начинались от 6 тыс. долларов, то теперь можно найти, скажем, Vertu Signature с корпусом из золота 18 карат и черной кожи аллигатора всего за 1,5 тысячи. Раньше он стоил 20 тыс. долларов.

Некоторые устройства продают сразу «пакетами». Набор из 54 телефонов можно забрать за 1,5 тыс. долларов, а 105 «культовых» аппаратов из музея компании обойдутся «всего» в 26 тыс. долларов.

В списке лотов оказались также предметы интерьера, украшения и скульптуры из головного офиса компании. Интересным лотом является всадник, угрожающе выставивший перед собой логотип Vertu как оружие.