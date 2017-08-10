В России сдали в металлолом ракету С-200, и она взорвалась

В Чите в одном из пунктов приема металла произошел взрыв. Прибывшие на место военные и подразделения МЧС обнаружили еще две боевые части зенитных ракет комплекса С-200 «Ангара», пишет lenta.ru.

Взрывотехники Росгвардии продолжают поиск других опасных предметов. Взрыв был настолько мощным, что погибли два человека, а еще один получил ранение. Об этом сообщили в забайкальском управление СКР. Персонал металлобазы эвакуировали, район перекрыт.

ЗРК С-200 был принят на вооружение в 1967 году и используется до сих пор. Масса осколочно-фугасной боевой части ракет, применяемых в комплексе, — 217 килограммов, из них собственно взрывчатого вещества (тротил-гексогеновой смеси) — 80 килограммов. Боевая часть ракеты снабжается поражающими элементами диаметром 9,5 мм (21 тыс. штук) и 7,9 мм (16 тыс. штук). Всего 37 тыс. штук элементов.