Стрельба произошла на центральном вокзале Киева, есть раненые

Полиция Киева разыскивает злоумышленников, которые ранили, предположительно, из травматического оружия, трех человек на площади Вокзальной. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик в Facebook.

«В 9.50 в дежурную часть поступило сообщение о том, что неподалеку от заведения общественного питания возле железнодорожного вокзала в результате конфликта двое злоумышленников ранили, предположительно, из травматического оружия, трех мужчин. По предварительной информации врачей, у пострадавших травмы ног и рук. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь. Нападавшие скрылись», — написала она.

На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают злоумышленников, выясняют обстоятельства конфликта, общаются со свидетелями и очевидцами.