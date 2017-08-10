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Захарченко объявил о закрытии проекта «Малороссия»

  • 10 августа 2017, 11:56
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Главарь «ДНР» провалил задание кремлевских кураторов.

Главарь так называемой «Донецкой народной республики» Александр Захарченко признал фактическое фиаско проекта «Малороссия», который предполагал объединение «ДНР» с «Луганской народной республикой» и образование государства на территориях нынешних Донецкой и Луганской областей Украины.

«Уже сейчас можно сказать, что названия “Малороссия” не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение», — сказал Захарченко так называемому «Донецкому агентству новостей».

О проекте «Малороссия» было объявлено 18 июля 2017 года. Эксперты тогда говорили, что в самом руководстве «ДНР» многие сочли проект несерьезным, называли его «скорее литературный, чем политический», и отмечали, что к реальной политике он не имеет никакого отношения.


Хартыя’97
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