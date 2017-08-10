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Землетрясения в Китае: погибли 19 человек, 247 ранены — фото

  • 10 августа 2017, 08:58
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8 и 9 августа на северо-западе Китая произошли землетрясения, в результате которых погибли 19 человек, по меньшей мере 247 человек получили ранения. Последствия стихийного бедствия — в фотогалерее РБК.

8 августа Reuters со ссылкой на власти Китая сообщил о землетрясении в провинции Сычуань. Подземные толчки магнитудой 7 баллов были зафиксированы в 7:27 по местному времени (2:27 мск). По информации американской геологической службы, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км, недалеко от популярного у туристов природного заповедника Цзючжайгоу.

Фото: Fan Peishen / Xinhua / Zuma / Global Look Press

На следующий день, 9 августа, в Китае произошло еще одно землетрясение в провинции Синьцзянь, на расстоянии более чем 2 тыс. км от предыдущего и неподалеку от границы с Казахстаном. О новых подземных толчках стало известно из сообщения Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Спасательные работы в разрушенном отеле InterContinental Resort Jiuzhai Paradise уезда Цзючжайгоу. Фото: Fan Peishen / Xinhua / Zuma / Global Look Press

Подземные толчки привели к обрушению 90 строений на северо-западе страны. В том числе был частично разрушен горный отель в районе национального парка Цзючжайгоу, в котором находились около 2 тыс. человек.

Разрушенный обеденный холл отеля InterContinental Resort Jiuzhai Paradise. Фото: Fan Peishen / Xinhua / Zuma / Global Look Press

В Китае оказывают помощь населению в пострадавших от подземных толчков районах. В национальном парке Цзючжайгоу, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и известен своими водопадами и цветными озерами, пострадала инфраструктура.

Трещины в стене плотины Гэчжоуба в районе Синьцзянь. Фото: Li Jing / Xinhua / Zuma / Global Look Press

С момента начала землетрясения зафиксировано более 770 слабых толчков. Электропитание в регион поступает без перебоев.

Фото: Xinhua / Zuma / Global Look Press

СМИ сообщают о 19 погибших, восемь из которых — туристы.

Пассажиры в зоне отправления аэропорта Цзючжайгоу. Фото: Thomas Peter / Reuters

По информации китайского телеканала CGTV, из провинции Сычуань эвакуировали более 31,5 тыс. человек. Они временно размещены в соседних регионах.

Оползень в озере округа Цзючжайгоу. Фото: Liu Kun / Xinhua / Zuma / Global Look Press

Последствия землетрясения коснулись также одного из самых живописных озер Китая.

Обрушенные камни на границе озера. Фото: Liu Kun / Xinhua / Zuma / Global Look Press

На данный момент известно о 19 жертвах и 247 пострадавших в результате землетрясения, об этом сообщило агентство Reuters. Ранее СМИ сообщали о 13 жертвах и 175 пострадавших.

Фото: Feng Zheng / CNS / Reuters

В мае 2008 года в провинции Сычуань было зафиксировано одно из самых мощных землетрясений в истории страны магнитудой 8 баллов, в результате которого погибли более 69 тыс. человек, около 18 тыс. пропали без вести, а около 5 млн местных жителей остались без крова.


РБК
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