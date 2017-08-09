СМИ: Джоли и Питт передумали разводиться
- 09 августа 2017, 16:41
- 2273
- 0
Люди в материале: Анджелина Джоли (8), Брэд Питт (4)
Метки: Общество (27089)
«Вода била до девятого этажа»: на Мазурова потоком воды вырвало люк — видеофакт (обновлено)
«Мама заснула, 2-месячный ребенок упал с кровати и умер». Детский врач-травмотолог рассказал, как травмируются и погибают дети
Первый ректор Гомельского мединститута Юрий Бандажевский: «Чернобыль никуда не ушёл»
В Буда-Кошелевском районе утонула женщина, ее двоих детей удалось спасти
Суд в Гомеле. Били ли задержанного в милиции до фиолетового цвета кожи?
Самое обсуждаемое
Фотофакт: в Мозыре на глазах у детей убили клипсованную собаку
Лукашенко обещает новую редакцию декрета «о тунеядцах» к 1 октября
Министр труда — о декрете №3: К концу 2018 года на каждого белоруса заведут ID-карту
В Гомеле мелеет Сож и могут исчезнуть некоторые озера
В Гомельском районе 80-летний водитель на «Жигулях» сбил женщину, которая перебегала дорогу
В Гомеле появится экспериментальный троллейбусный маршрут «Завод литья и нормалей — Солнечная»
В Светлогорске избили охранника «Евроопта» за требование оплатить разбитую бутылку