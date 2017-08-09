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СМИ: Джоли и Питт передумали разводиться

  • 09 августа 2017, 16:41
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Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт якобы передумали разводиться, следует из сообщения US Magazine.

Как пишет издание, супруги, возможно, на пути к «полному восстановлению».

Джоли и Питт расстались почти год назад. По словам источника, теперь актриса засомневалась в правильности своего решения. На нее, в частности, повлияло стремление мужа к улучшению.

Утверждается, что в течение нескольких месяцев супруги ничего не делали, чтобы продвинуться с разводом. «И никто не думает, что они собираются это делать», — отметил источник.

Он добавил, что если Питт и Джоли заявят об отказе от развода и о попытке разобраться с ситуацией, то ничего удивительного в этом не будет.

Ранее сообщалось, что Джоли рассказала о последних месяцах жизни с Питтом.


газета.ru
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Метки: Общество (27089)

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