Археологи обнаружили в Израиле родную деревню апостолов Андрея, Филиппа и Петра

Археологи обнаружили на севере Израиля следы, предположительно, древней рыбацкой деревни Вифсаиды, которая упоминалась в Новом Завете и считается родиной апостолов Филиппа, Андрея Первозванного и Петра, сообщило издание Haaretz.

По данным издания, во время раскопок на северном побережье Тивериадского озера (в Новом Завете — Галилейское море) в Эль-Арадже археологи нашли римские купальни — это свидетельствует о том, что некогда на этом месте был римский «полис», сообщил изданию доктор Мордехай Авиам из колледжа Кінерэт.

Историки предполагают, что это был город Юлиада, который некогда появился на месте библейской Вифсаиды. Так, историк Иосиф Флавий сообщает, что Ирод Филипп, сын царя Ирода Великого, даровал Вифсаиде статус города и назвал Юлиада в честь Юлии Августы, матери императора Тиберия.

«Иосиф пишет, что монарх превратил Вифсаиду из деревни в полис, настоящий город. Он не упоминает, был ли город построен на том же месте, или нет. И на самом деле все это время мы не знали, где он. Но купальни свидетельствуют о существовании городской культуры», — заявил Авиам.

Кроме этого, археологи обнаружили в Эль-Арадже глиняные черепки, мозаику, две монеты. Одна из них — из бронзы и датируется поздним II веком до нашей эры, а вторая — серебряная, с изображением императора Нерона (65-66 год нашей эры).