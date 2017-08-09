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Жительница Кельна осталась без ног и руки из-за укуса комара

  • 09 августа 2017, 12:12
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В Германии 43-летняя женщина впала в кому после укуса комара. Из-за быстро развивающегося заболевания женщине пришлось ампутировать обе ноги и частично левую руку. Никто не ожидал таких последствий. Об этом сообщает Die Welt.

Инцидент, полностью перевернувший жизнь уборщицы из Кельна, произошел еще в середине марта, однако известно о нем стало только сейчас. Комар укусил женщину, когда она выносила мусор. У немки тут же опухла нога. Вскоре после этого у пострадавшей поднялась температура. Муж уборщицы отвез ее в больницу.

Врачи вкололи женщине лекарство, после чего ее состояние улучшилось. Немку выписали, однако дома ей вновь стало плохо. Пришлось возвращаться в клинику. Через несколько часов больная впала в кому и провела неделю без сознания. За это время у нее отмерли ноги и часть левой руки.

Медикам пришлось ампутировать немке конечности. Как ни странно, пострадавшая достаточно быстро смирилась со своим нынешним состоянием.

«По крайней мере, я жива. Это большая победа», — отметила жительница Кельна.

По мнению врачей, комар занес женщине под кожу опасные бактерии, из-за чего у пациентки начался сепсис, который привел к столь серьезным последствиям.


Подробности
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Места: Германия (58)

Метки: Происшествия (10656)

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