Северная Корея угрожает ракетным ударом по базе США на острове Гуам

Северная Корея заявила о возможности ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Это ответ на обещание Дональда Трампа обрушить на КНДР «огонь и ярость», если их действия будут угрожать Штатам, передает Би-Би-Си.
Военные КНДР изучают план нападения с применением ракет средней дальности «Хвасон-12». Об этом говорится в заявлении Пхеньяна, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Привести план в действие северокорейские военные обещают, «как только лидер Ким Чен Ын примет решение».
На острове Гуам в Тихом океане располагаются американская авиабаза Андерсон и военно-морская база АПРА-Харбор.
Угроза Трампа об «огне и ярости» прозвучала после сообщений, что КНДР сделала ядерную боеголовку, подходящую для установки на ракеты, которые есть в Северной Корее.
Несколько дней назад Совет безопасности ООН по инициативе США единогласно усилил санкции против КНДР. Это произошло после запуска Пхеньяном в июле межконтинентальных баллистических ракет.
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