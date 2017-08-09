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Северная Корея угрожает ракетным ударом по базе США на острове Гуам

  • 09 августа 2017, 11:46
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Северная Корея заявила о возможности ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Это ответ на обещание Дональда Трампа обрушить на КНДР «огонь и ярость», если их действия будут угрожать Штатам, передает Би-Би-Си.

Военные КНДР изучают план нападения с применением ракет средней дальности «Хвасон-12». Об этом говорится в заявлении Пхеньяна, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Привести план в действие северокорейские военные обещают, «как только лидер Ким Чен Ын примет решение».

На острове Гуам в Тихом океане располагаются американская авиабаза Андерсон и военно-морская база АПРА-Харбор.

Угроза Трампа об «огне и ярости» прозвучала после сообщений, что КНДР сделала ядерную боеголовку, подходящую для установки на ракеты, которые есть в Северной Корее.

Несколько дней назад Совет безопасности ООН по инициативе США единогласно усилил санкции против КНДР. Это произошло после запуска Пхеньяном в июле межконтинентальных баллистических ракет.


Еврорадио
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