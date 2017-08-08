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Свиной грипп убил более 280 человек в индийском штате Махараштра

  • 08 августа 2017, 11:56
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В индийском штате Махараштра с начала года более 280 человек скончались от свиного гриппа, сообщает ТАСС.

По данным медиков, количество заболевших на сегодняшний день превысило отметку в 2,3 тыс. человек. 

Наиболее сложная ситуация сложилась в столице штата мегаполисе Мумбаи, где зафиксировано более 830 случаев заболевания вирусом. Врачи советуют жителям города соблюдать все необходимые профилактические меры, а также избегать близкого контакта с заболевшими людьми.


БелТА

Места: Индия (15), Махараштра (1), Мумбаи (3)

Метки: Общество (27069)

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