Свиной грипп убил более 280 человек в индийском штате Махараштра

В индийском штате Махараштра с начала года более 280 человек скончались от свиного гриппа, сообщает ТАСС.

По данным медиков, количество заболевших на сегодняшний день превысило отметку в 2,3 тыс. человек.

Наиболее сложная ситуация сложилась в столице штата мегаполисе Мумбаи, где зафиксировано более 830 случаев заболевания вирусом. Врачи советуют жителям города соблюдать все необходимые профилактические меры, а также избегать близкого контакта с заболевшими людьми.