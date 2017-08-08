Пентагон запланировал военную операцию на Филиппинах

Министерство обороны США разрабатывает план военной операции против боевиков «Исламского государства», действующих на Филиппинах.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей американского военного ведомства, уже во вторник может быть объявлено о плане наносить удары по позициям боевиков «Исламского государства» в этой стране. В ходе операции предполагается использование беспилотников.

Американское вмешательство в антитеррористическую операцию филиппинской армии будет объяснено угрозой, которую представляет ИГ для союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом в Вашингтоне указывают, что активно сотрудничают с филиппинскими коллегами в вопросе противодействия экстремистам.

В понедельник государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший в Манилу на встречу представителей стран АСЕАН, указал, что Вашингтон активно делится с филиппинскими властями разведывательной информацией и предоставил им несколько легких самолетов для воздушной разведки.

При этом Тиллерсон подчеркнул, что не видит никакого противоречия в том, что США помогают Маниле, несмотря на факты нарушения местными властями прав человека.

Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch обвиняли нынешнего президента Филиппин Родриго Дутерте в том, что он, будучи мэром города Давао, никак не препятствовал многочисленным внесудебным казням. Сам Дутерте свою причастность к этим событиям отвергал, однако при этом указывал, что не видит в убийствах преступников ничего плохого.

Боевики ИГ действуют в южной провинции Минданао. В июне власти Филиппин заявили, что для борьбы с ними готовы закупать оружие у России.