Сицилийские пожарные зарабатывали себе премию, поджигая леса

Пожарные-добровольцы решили воспользоваться аномальной жарой и поджигали леса, чтобы потом тушить их и зарабатывать сверхурочные.
Группа пожарных, поджигавших леса ради получения бонусных выплат за
их тушение, разоблачена на острове Сицилия, передает в понедельник
пресс-служба полиции Италии.
Руководство пожарной службы, включающей группу добровольцев,
задумалось о проверке в отношении 15 человек, которые слишком часто
выезжали на тушение пожаров по сравнению с другими. Выяснилось, что
бригада устраивала пожары сама с целью получить сверхурочные бонусы,
составляющие 10 евро в час.
Проверка показала, что лидер группы мошенников лично в рабочее время
выезжал в лес, где устраивал поджоги. Затем он уже в составе пожарной
добровольческой бригады ехал на тушение. Мошенников ждет суд, а
руководитель группы находится под домашним арестом.
Аномальная жара установилась на Апеннинском полуострове с середины июля,
климатологи считают это лето одним из самых жарких за всю 200-летнюю
историю наблюдений. Жаркую погоду принес из Африки циклон, получивший
свое название в честь персонажа греческой мифологии — перевозчика душ
мертвых Харона. Высокие температуры вызвали сильную засуху и пожары.
Ущерб от погодной аномалии составил примерно два миллиарда евро.
Самое обсуждаемое
В Гомеле невозможно отдать ребёнка в белорусскоязычный садик
Возле торгового центра «Мандарин Плаза» расширен проезд, сделана развязка для транспорта
Министр труда — о декрете №3: К концу 2018 года на каждого белоруса заведут ID-карту
Лукашенко обещает новую редакцию декрета «о тунеядцах» к 1 октября
В Гомеле мелеет Сож и могут исчезнуть некоторые озера
Фотофакт: в Мозыре на глазах у детей убили клипсованную собаку
В Гомеле появится экспериментальный троллейбусный маршрут «Завод литья и нормалей — Солнечная»