Окнаград 07,08 - 13,08:
Мир техники 01.08 - 14.08:

Танкисты элитной российской дивизии утопили новейший Т-72Б3

  • 07 августа 2017, 13:21
  • 2505
  • 4



Российский военный эксперт Алексей Хлопотов опубликовал в своем блоге фотографии утонувшего во время учений танка Т-72Б3.

Боевая машина принадлежала элитному подразделению российской армии — 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

Танк утонул во время подводного вождения. Отмечается, что после слива воды машина без проблем завелась.


Т-72Б3 — новейшая российская модификация танка Т-72, которая отличается новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил и более совершенной системой управления огнем. Танк также получил бортовые экраны с комплектом съемной модульной защиты.

Танк стал точнее поражать цели за счет внедрения многоканального прицела наводчика «Сосна-У», разработанного в Беларуси, цифрового баллистического вычислителя с комплектом датчиков метеоусловий, а также автомата сопровождения целей.



Хартыя’97

Места: Россия (385)

Метки: Происшествия (10651)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое