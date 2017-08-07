Танкисты элитной российской дивизии утопили новейший Т-72Б3

Российский военный эксперт Алексей Хлопотов опубликовал в своем блоге фотографии утонувшего во время учений танка Т-72Б3.

Боевая машина принадлежала элитному подразделению российской армии — 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

Танк утонул во время подводного вождения. Отмечается, что после слива воды машина без проблем завелась.





Т-72Б3 — новейшая российская модификация танка Т-72, которая отличается новым двигателем мощностью 1130 лошадиных сил и более совершенной системой управления огнем. Танк также получил бортовые экраны с комплектом съемной модульной защиты.

Танк стал точнее поражать цели за счет внедрения многоканального прицела наводчика «Сосна-У», разработанного в Беларуси, цифрового баллистического вычислителя с комплектом датчиков метеоусловий, а также автомата сопровождения целей.



