В Венесуэле подавлено вооруженное восстание против Мадуро

Группа вооруженных и одетых в военную форму людей в городе Валенсия штата Карабобо в Венесуэле объявила о восстании против президента страны Николоса Мадуро, сообщает сообщает El Naсional.
Свое видеообращение вооруженные мужчины, назвавшие себя бойцами 41-й бригады Валенсии, опубликовали в социальных сетях. В обращении мужчины подчеркивают, что восстали против «тирана Мадуро».
По их словам, это не государственный переворот, это гражданское и военное действие, направленное на восстановление конституционного порядка, это спасение страны от полного разрушения.
Человек, зачитывающий обращение в видеоролике, заявил, что все, кто выступит против их восстания, будет «объявлен военной целью».
Позже глава правящей Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо заявил, что на военную базу Фуэрте-Парамакай в штате Карабобо было совершено нападение террористов, которые в настоящее время обезврежены и арестованы, ситуация находится под контролем.
Недавно в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею. Этот орган должен заменить парламент, который оппозиционно настроен к Мадуро. Генпрокуратура потребовала прекратить деятельность Ассамблеи, поскольку на выборах в нее были допущены нарушения. В итоге с должности сняли главу Генпрокуратуры страны.
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