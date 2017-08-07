Поляк «накачал» модель снотворным, похитил ее и выставил на аукцион

Девушка находилась в неволе целую неделю, после чего злоумышленник привез пленницу к британскому консульству и высадил из машины.

Злоумышленник, похитивший в Милане гражданку Великобритании и пытавшийся продать ее в теневом сегменте интернета, задержан, передает итальянский телеканал TG24COM со ссылкой на правоохранительные органы города.

Инцидент, который произошел в одной из мировых столиц моды, может стать основой для голливудского триллера: гражданин Польши, сделав британской модели, приехавшей на фотосессию в Милан, укол снотворного, связал ее и увез в багажнике автомобиля.

Девушка была помещена в укрытие, а похититель, тем временем, выставил ее на «теневой» аукцион, назначив ценник в 300 тысяч евро.

В плену модель провела неделю, в это время ее агент инициировал поиски. В итоге похититель, узнав, что у девушки есть ребенок, а торговля матерями для него была «не по понятиям», отвез девушку к британской дипмисии и высадил. Там же он и был задержан.

Злоумышленник признался в содеянном. Правоохранители подозревают, что он мог быть участником преступной группировки «Черная смерть», занимающейся торговлей женщинами. Слухи об этой группировке последнее время ходят по Милану, однако ее существование пока не подтвердилось.