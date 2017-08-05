Кровавая драма в Киеве: псих жестоко убил родителей и двух сестер

По сообщению киевской полиции, убийства были совершены в квартире на улице Якубовского — убиты супруги 1949-го и 1952 годов рождения и две их дочери, 1976-го и 1979 годов рождения.

Как отмечают правоохранители, изъяты два кухонных ножа и топор.

«В одной из комнат квартиры полицейские задержали мужчину, которого подозревают в расправе над семьей. Это сын убитых супругов, 1975 года рождения, который имеет проблемы с психическим здоровьем», — сказано в сообщении.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более людей) УК, санкции которой предусматривают наказание до пожизненного заключения.