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Кровавая драма в Киеве: псих жестоко убил родителей и двух сестер

  • 05 августа 2017, 15:50
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По сообщению киевской полиции, убийства были совершены в квартире на улице Якубовского — убиты супруги 1949-го и 1952 годов рождения и две их дочери, 1976-го и 1979 годов рождения.

Как отмечают правоохранители, изъяты два кухонных ножа и топор.

«В одной из комнат квартиры полицейские задержали мужчину, которого подозревают в расправе над семьей. Это сын убитых супругов, 1975 года рождения, который имеет проблемы с психическим здоровьем», — сказано в сообщении.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более людей) УК, санкции которой предусматривают наказание до пожизненного заключения.


naviny.by

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