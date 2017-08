В Чикаго прошел гигантский заплыв резиновых утят

Ставший уже традиционным проект организации Special Olympics — «утиный заплыв» прошел в пятницу, четвертого августа, в американском Чикаго.

На воду были спущены 50 тысяч резиновых уточек.

Необходимо отметить, что акция носит благотворительный характер. Любой человек мог оказать — требовалось всего как минимум пять долларов (именно столько стоит резиновый утенок).

По словам организаторов, на этот раз собранные деньги (а это ни много, ни мало четверть миллиона долларов) будут направлены на поддержку спортсменов-инвалидов, а также на проведение Международных специальных Олимпийских игр.

WATCH: 50,000 rubber ducks were dumped into Chicago River on Thursday as part of derby fundraiser for the local Special Olympics. pic.twitter.com/fQYXWgVsyp