Саакашвили без документов прилетел в Польшу

Лишенный украинского гражданства бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прилетел в Польшу без документов. Прибытие в страну совпало с 73-летием Варшавского восстания.

Речь экс-губернатор начал на польском языке, а потом продолжил на английском. Во время выступления политик затронул тему сотрудничества Грузии и Польши, а также говорил об Украине.

Как сообщает ren.tv, в пресс-службе бывшего губернатора комментировать его визит в Польшу не стали, как и не стали объяснять, как он смог без документов пересечь границу.